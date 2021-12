Polícia divulga retrato de suspeito de matar ex-comandante

A Delegacia de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP) divulgou, nesta quarta-feira, 7, o retrato falado do suspeito do assassinato do ex-comandante da Guarda Municipal de Feira de Santana, Marcus Vinícius Alves dos Santos, de 38 anos. O crime ocorreu na tarde do dia 2, no parque municipal Erivaldo Cerqueira, conhecido como Parque da Lagoa, no bairro Baraúnas. O Departamento de Polícia Técnica de Salvador foi quem confeccionou o retrato falado.

De acordo com o coordenador da 1ª Coorpin, delegado Ricardo Brito, a foto foi possível após informações passadas por testemunhas e familiares da vítima. "As investigações tiveram início logo após o crime e continuamos trabalhando para elucidar este crime", disse.

O delegado frisou que não há ainda uma motivação confirmada. "O Marcos era uma pessoa atuante e temos várias hipóteses e não podemos descartar nada. Temos algumas informações que não se pode divulgar para não atrapalhar as investigações, mas acredito que logo teremos novidades sobre o caso", garantiu Ricardo Brito.

Ele faz um apelo para quem tiver alguma informação que possa levar aos autores do crime que liguem para o disque denúncia através do número 181. "Estamos trabalhando para elucidar este crime, mas pedimos para quem tiver mais informações nos informe através do 181 para que possamos prender os acusados", frisou.

Marcos Vinícius foi assassinado com vários tiros na tarde do dia 2 quando trabalhava, na companhia de duas colegas, no Parque da Lagoa. Segundo informações de testemunhas os assassinos chegaram em uma motocicleta XRE 300 e pediram água quando vítima virou de costas os homens atiraram. A arma que o guarda municipal utilizava foi levada.

