Polícia divulga perfil de suspeito de matar Beatriz

"Homem, negro, magro, com cerca de 1,65m e cabelos volumosos e crespos", essas são as características do suspeito de ter matado a estudante baiana Beatriz Angélica Mota, 7 anos, durante uma festa em uma escola de Petrolina (PE) em dezembro do ano passado. Ele ainda não foi identificado pela polícia, mas ele aparece em vídeos das redondezas do colégio e algumas fotografias feitas durante o evento.

Através das imagens, a polícia descobriu parte do trajeto feito por ele no dia do crime. A presença do suspeito foi investigada depois que 12 testemunhas disseram que viram um desconhecido próximo ao bebedouro, local onde supostamente Beatriz foi abordada pelo criminoso. A menina desapareceu depois de sair de perto da mãe para tomar água.

Um funcionário do colégio chegou a relatar que percebeu a presença do desconhecido e ficou próximo ao bebedouro enquanto outro aluno bebia água.

A polícia analisou 4.270 fotos da festa e conseguiu localizar algumas imagens em que o suspeito aparece próximo ao bebedouro. O delegado Marceone Ferreira Jacinto divulgou durante coletiva nesta quinta, 8, vídeos do suspeito circulando próximo à escola.

Grupo

A polícia ainda trabalha com a hipótese de que mais de uma pessoa participou da morte de Beatriz. Foi achado dois perfis de DNA masculino na cena do crime. Um estava no cabo da faca encontrado próximo ao corpo da menina. O outro foi achado embaixo da unha de Beatriz.

Os investigadores ainda não conseguiram identificar de quem são esses perfis de DNA. Foram realizados 65 exames de comparação em suspeitos, mas nenhum deu positivo.

Um grupo de ex-funcionários do colégio ainda são investigados pelo crime. A polícia identificou mentiras e contradições nos depoimentos deles, que foram demitidos após o fato.

