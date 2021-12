Polícia divulga foto de suspeito de matar prefeito

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira,15, a foto de Flávio Albergaria de Oliveira, de 33 anos, suspeito de matar a tiros o prefeito de Macajuba, Fernão Dias Ramalho Sampaio, 67, (PMDB). Além disso, a Justiça também expediu um mandado de prisão temporária contra Flávio, que está foragido.

Fernão Dias foi assassinado no dia 2 deste mês, na rua Frederico Costa, próximo à Igreja Matriz da cidade (distante a 293 km de Salvador). De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado pela desapropriação que a prefeitura promoveu de um imóvel pertencente à família de Flávio.

O prefeito havia parado seu veículo na rua principal da cidade para cumprimentar seu irmão, quando Flávio disparou contra a vítima com um revólver calibre 38. Dezenas de pessoas presenciaram o crime e Flávio fugiu em um Fiesta de cor preta, placa JRQ-6095. O veículo foi recuperado pela polícia em um sítio, nas proximidades da cidade.

Dois dias depois do crime, o corpo do prefeito foi cremado no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. Em vida, Fernão Sampaio já havia manifestado o desejo de ter o corpo cremado e as cinzas colocadas no Sítio Santo Antônio.

