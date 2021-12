Polícia divulga foto de pai acusado de violentar bebê

A polícia de Sento Sé (a 689 quilômetros de Salvador) divulgou nesta terça-feira, 15, a foto de Bartolomeu Dimas de Souza, 35 anos, que é suspeito de violentar a filha de nove meses, o que gerou a morte da criança.

A violência ocorreu na sexta-feira (11), mas o fato só foi divulgado no domingo. Policiais civis e militares continuam em busca do suspeito, que pode está escondido em uma área de serras localizada próximo ao distrito de Desengano, onde aconteceu o crime. Populares estão ajudando nas buscas e passando informações para a policia.

De acordo com o delegado Raimundo Guerra, titular da delegacia local, o suspeito está armado com uma espingarda calibre 12. A polícia está investigando a participação de familiares na fuga do suspeito. "Estamos montando campanha em vários locais. Não iremos descansar enquanto não prendê-lo, pois o que ele praticou foi uma barbaridade e tem que pagar pelo crime que cometeu", afirmou o delegado.

A menina morreu na noite de sexta-feira após ser levada pela mãe Ana Carla Gonçalves do Nascimento, para o hospital da cidade. O bebê apresentada sangramento e chorava muito, o que levou os médicos a desconfiarem de abuso sexual.

O crime foi constatado por exames. De acordo com a mãe, o crime aconteceu quando ela deixou a menina e outros quatro filhos com o marido enquanto ia para a sede do município para fazer feira. Ao voltar, ela percebeu que o bebê estava passando mal.

Bartolomeu fugiu depois que a menina foi levada ao hospital. Ele já é fugitivo do presídio de Juazeiro, onde cumpria pena por dois casos de estupro. Bartolomeu é acusado de outros cinco estupros. A polícia não informou se as outras vitimas eram menores de idade.

adblock ativo