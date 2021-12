Polícia detém traficante de animais silvestres na BR-116

Um motorista foi detido no Km 408, da BR-116, no município de Feira de Santana (a 108 km de Salvador), flagrado com dezenas de gaiolas achatadas contendo cerca de 500 pássaros nativos silvestres, informou nesta quinta-feira, 18, a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As gaiolas com as aves de diversas espécies, entre elas Cardeais, Azulões e Coleiros, estavam no porta-malas e nos assentos traseiros de um veículo GM/Celta, abordado por uma equipe do Núcleo de Operações Especiais da PRF, na quarta-feira, 18. Segundo a polícia, os animais estavam acondicionados com sinais evidentes de maus tratos.

A PRF informou, ainda, que o motorista, de 58 anos, que não teve o nome divulgado, já possuía duas passagens por tráfico de animais silvestres. O condutor disse aos agentes que comprou os animais em feiras livres da Paraíba e saiu da cidade de Patos, no mesmo estado, para comercializá-los nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária de Feira de Santana e os animais entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) de Salvador.

adblock ativo