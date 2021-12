Polícia desmonta refinaria de drogas em Itaberaba

A Polícia Civil desmontou um laboratório para refino e ponto de distribuição de drogas, em Itaberaba (distante 267 quilômetros de Salvador) na sexta-feira, 8. No local, foram encontrados 1,3 quilo de cocaína, 1,5 quilo de um pó branco, ainda não identificado, produtos químicos, anestésicos, liquidificadores, panela, peneira, arco de serra e outros utensílios usados no processo de mistura da droga. Havia também no imóvel uma forma e uma prensa grande, um revólver calibre 38, munição de espingarda calibre 12, cartuchos para revólver e muitos sacos plásticos, divulgou a Polícia Civil nesta segunda-feira, 11.

A localização do ponto aconteceu um dia após a equipe da DT/Itaberaba, apreender uma adolescente de 15 anos, que faria a entrega de um tablete com 550 gramas, à traficante Vanessa Reis de Santana, a "Vanessinha". A garota transportava o crack dentro de um veículo alternativo para transporte de passageiros, conhecido como "ligeirinho", abordado na estrada que liga Ipirá a Itaberaba.

Vanessa foi presa no centro da cidade, onde havia marcado um encontro com a menor. Ela portava uma sacola plástica contendo R$ 1,7 mil, quantia destinada ao pagamento da encomenda. Os policiais descobriram que Vanessa ocupava uma casa no Loteamento Beira Rio e seguiram com ela até o endereço, constatando que traficantes tinham transformado o imóvel em laboratório e ponto de distribuição de droga.

O delegado Daniel Rodrigues, titular da DT/Itaberaba, apurou que a cocaína e o crack são provenientes de Salvador, e busca identificar e capturar o fornecedor.

Autuada em flagrante por tráfico, Vanessa Reis de Santana é mantida à disposição da Justiça no Complexo Policial de Itaberaba. Apreendida em flagrante, a adolescente foi entregue aos pais e responderá por tráfico de drogas.

Todo o material apreendido já seguiu para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo