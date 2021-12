Polícia desconfia de fuga e flagra presos em Barreiras

Agentes Investigadores da Polícia Civil de Barreiras frustraram uma tentativa de fuga na cadeia pública da cidade nesta quinta-feira, 31. Os policiais desconfiaram da ação depois de ouvir barulho vindo da cela na noite anterior. As informações são do site Alô Alô Salomão.

Os agentes redobraram a atenção na área externa do pavilhão de detenção depois de ouvir os sons. O buraco, de cerca de 80 cm de expessura, demorou dias para ser feito.

Segundo a delegacia, houve correria e muita tensão após o impedimento da fuga. A Polícia Militar foi chamada para ajudar a conter os presos. Com o reforço, não foi necessário usar força.

Más condições

Segundo o delegado, a cadeia está superlotada e os agentes de polícia aguardam a entrega do Centro de Detenção Provisória, que já está construído, mas ainda não foi entregue.

Delegados, escrivãos e agentes reclamaram também do atraso e relataram problemas graves com a população carcerária, devido à falta de estrutura, superlotação e a inexistência de um trabalho para ressocialização do detento.

adblock ativo