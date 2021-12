Polícia descobre plantação de maconha e homem é morto em confronto

Uma plantação com 40 mil pés de maconha foi descoberta no município de Abaré (a 552 km de Salvador) nesta segunda-feira, 9. Um grupo estava no local e houve troca de tiros. No confronto, um homem foi baleado e morreu.

Com o suspeito, policiais encontraram um revólver calibre 22. Os comparsas deles conseguiram fugir. Os pés de maconha foram incinerados.

