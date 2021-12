Polícia descobre plantação com 3.500 pés de maconha; suspeitos são mortos

Nilvanio Mendes da Silva, de 41 anos, e um homem ainda não identificado morreram após confronto com a polícia no município de Xique-Xique, a 587 km de Salvador, nesta sexta-feira, 2. Eles foram localizados em uma plantação com cerca de 3.500 pés de maconha.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes da polícia foram até o povoado de Boa Vista, às margens do rio São Francisco, para checar uma denúncia anônima de plantio de maconha.

No local, os policiais teriam sido recebidos a tiros, revidaram e dois suspeitos foram atingidos. Outros dois conseguiram fugir. Eles foram encaminhados para o hospital municipal, mas não resistiram aos ferimentos.

A polícia ainda apreendeu um rifle e duas espingardas.

