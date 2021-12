Polícia descobre 20 mil pés de maconha após denúncia em Xique-Xique

Uma plantação com 20 mil pés de maconha foi descoberta na zona rural de Xique-Xique (a 589 quilômetros de Salvador). Os militares chegaram no povoado de Retiro da Picada, após uma denúncia anônima. No local, os policiais ainda encontram um sistema de irrigação por gotejamento e um local para secagem da erva de até 2 metros.

De acordo com Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), alguns homens conseguiram fugir quando a guarnição chegou na localidade nesta terça-feira, 13. Os suspeitos não foram identificados.

Havia também no local 40 quilos da droga dividida em dois sacos. Conforme a SSP-BA, a polícia já suspeita de quem seria os donos da plantação. Uma amostra da plantação foi recolhida para análise e o restante foi incinerado.

