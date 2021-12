Polícia descarta participação de mãe em morte do filho

A Polícia Civil (PC) informou que Fabiana Pereira, de 18 anos, mãe do garoto Marcos Vinícius Carvalho dos Santos, 2, encontrado morto no bairro Itapuã, não será mais indiciada no inquérito que investiga o homicídio.

Anira Freire Pinheiro, 47, também não será mais indiciada, segundo informações da assessoria de comunicação da PC.

Anira é a mãe do cabeleireiro Rafael Pinheiro de Jesus, 28, que está preso por causa da morte de Marcos. Rafael era considerado o padrinho do garoto.

No último dia 20, a Polícia Civil informou que Fabiana Pereira seria indiciada por ter entregado o filho a uma pessoa estranha, no caso, o cabeleireiro Rafael, que passou a criar Marcos há quatro meses. Já Anira seria indiciada por denúncia caluniosa, pela falsa comunicação do sumiço da criança.

Segundo a assessoria, a delegada Andréa Ribeiro, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), decidiu não mais indiciar a mãe Fabiana porque ela era menor de idade na época em que entregou Marcos para Rafael. No caso de Anira, não foram encontrados indícios de que ela induziu a polícia ao erro.

DNA

A delegada acredita que Anira também foi enganada pelo filho Rafael com a versão de que a criança havia sumido na feira. O exame de DNA confirmou que o corpo encontrado dentro de um cooler, em Itapuã, é do garoto Marcos Vinícius.

O resultado foi divulgado, nesta quarta-feira, 26, pela assessoria de imprensa do Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues (IMLNR). Problemas com a documentação impediram a retirada do corpo do IML.

A assessoria do IML informou que a mãe Fabiana Pereira esteve no instituto, pela manhã, e providenciava documentos para a liberação do corpo. Até as 18h20, o corpo ainda estava no IML. O laudo que deve identificar a causa da morte será concluído em setembro.

