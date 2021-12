Polícia desarticula trio que iria assaltar banco na Bahia

Três homens foram presos na noite desta quarta-feira, 3, por volta das 20h, no município de Muritiba (a 139 quilômetros de Salvador). Segundo a Polícia Militar, que divulgou a informação nesta quinta, 4, os suspeitos, ainda não identificados, planejavam roubar um banco.

O flagrante aconteceu em uma blitz realizada por equipes da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (27ª CIPM), na cidade de Cachoeira, quando uma Picape S-10 (de cor branca) fugiu ao avistar a polícia, dando início a uma perseguição com troca de tiros. Apesar da ação, não houve feridos.

Quando os suspeitos chegaram em Muritiba, as viaturas conseguiram cercar a S-10 e reder os homens. Com eles, foram encontrados um fuzil 556, uma submetralhadora e uma espingarda calibre 12 que seriam usados no assalto, segundo a polícia. O trio foi conduzido para a Delegacia de Santo Antônio de Jesus, onde foram reconhecidos por assaltantes de banco.

Os criminosos informaram aos policiais que outros homens estariam nas cidades de São Félix e de Amélia Rodrigues. A polícia realizou rondas por toda a região durante a madrugada desta quinta, mas os outros suspeitos ainda não foram localizados.

