Polícia desarticula quadrilha que vendia drogas sintéticas pelos Correios

Cerca de 20 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha que vendia drogas sintéticas (ecstasy ou LSD) pelos correios. Ao todo, a operação Caça as Bruxas cumprem 25 mandados de prisão e busca e apreensão nos estados da Bahia, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Toncantins, Minas Gerais e no Distrito Federal.

As drogas eram vendidas pelos criminosos através de um perfil falso em redes sociais. Depois que o pedido era finalizado, os compradores realizavam o pagamento por meio de depósito bancário e os entorpecentes eram enviados pelos correios.

Segundo o G1 nacional, as substâncias eram fabricadas pelos suspeitos que se intitularam "Bruxos". Eles imprimiam comprimidos de ecstasy no formato de marcas famosas de redes sociais, times de futebol, aplicativos e empresas de alimentação.

As investigações são conduzidas pela 6ª Delegacia da Polícia Civil em Paranoá, no Distrito Federal.

Por meio de nota, os Correios disse que "possuem procedimentos internos específicos para fiscalização do conteúdo dos objetos postais e a área de segurança da empresa trabalha em parceria com os órgãos de segurança pública".

Segundo a empresa, nos centros de tratamento há equipamentos de raio X e espectrômetros de massa para verificação não invasiva do conteúdo dos objetos postais. Desta forma, quando drogas são identificadas nas encomendas, elas são imediatamente retiradas do fluxo postal e a Polícia Federal é comunicada para as demais providências de investigação.

"A partir daí, a investigação relacionada aos remetentes que tentam utilizar-se do serviço postal para tráfico de drogas é prerrogativa dos órgãos de segurança pública", disse os Correios em nota.

