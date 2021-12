Polícia desarticula quadrilha que roubava veículos

Uma quadrilha de roubo de veículos foi desarticulada por investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) no município Elísio Medrado, distante 224 km de Salvador, na última sexta-feira, 26. Samuel dos Santos Carvalho Junior, o "Nego Halley", de 20 anos, Lídio Henrique Souza Santos Filho, 18, Edmilson Nascimento da Silva e Alexandro Silva Camisão, o "Baiano", 28, já estão no sistema prisional e foram apresentados pela polícia na tarde desta segunda-feira, 29.

Policiais apreenderam com o grupo um veículo modelo Palio de cor branca, placa JQX-6351, que era conduzido por Samuel, um revólver calibre 32 com numeração raspada, seis cartuchos intactos e um cartucho calibre 38, que estavam escondidos na casa de "Baiano", o chefe do bando.

Houve ainda a apreensão de um Gol de cor branca com placa clonada NYZ-2590, que fora roubado em Salvador e estava com Edmilson.

"Nego Halley", Lídio, Edmilson e "Baiano" foram autuados em flagrante por porte de arma e formação de quadrilha.

