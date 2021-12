Polícia desarticula quadrilha que assaltou pousada

Os cinco homens acusados de participar de um assalto a uma pousada na noite de terça-feira, 7, no povoado de Novo Paraná, zona rural de Luís Eduardo Magalhães (a 940 km de Salvador), estão fora de ação. Quatro deles foram presos e um morto.

Dos presos, dois foram pegos na noite de terça no bairro Jardim Paraíso, depois de perseguição e confronto com prepostos da 5ª Companhia da Policia Militar e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Cerrado).

Na manhã desta quarta-feira, 8, na BR-020, em novo confronto, um terceiro homem foi alvejado e morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento do municíio de Luís Eduardo (UPA/LEM), de acordo com o comandante da PM na cidade, Capitão Gama. Já próximo do meio dia, outros dois, identificados como Leandro de Jesus Santos e Anderson Marques da Silva, foram presos na rodoviária da cidade.

Leandro estava ferido na altura das costas (do confronto de terça à noite) e foi levado para a UPA para receber atendimento médico, antes de ser encaminhado à Delegacia.

A polícia, que está concluindo os depoimentos dos presos, ainda não divulgou a identificação dos demais.

Todos, de acordo com informações prestadas pelos primeiros presos, são das cidades de Recanto das Emas e Santo Antonio do Descoberto, dos arredores de Brasília e teriam vindo à Bahia para praticar assaltos. Com eles foram encontrados dois revólveres e objetos do assalto à pousada, onde chegaram a deflagrar um tiro contra um funcionário, que foi atingido de raspão no pescoço.

adblock ativo