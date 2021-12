Polícia desarticula quadrilha de traficantes e homicidas

Marta Menezes Falcão, Henrique Falcão de Carvalho, José Santos Soares Cardoso, o "Pio", Tiago Florêncio Oliveira, o "Grife", Egnaldo de Assis Pereira, o "Naldo Motoboy", e Carlos Alberto Fraga Lobo, o "Cacai", integrantes de uma quadrilha de traficantes e homicidas, foram presos na última terça-feira, 16, numa localidade conhecida como Ladeira da Cadeia, no município de Cachoeira, a 110 km de Salvador. O líder da quadrilha, Jorge Cardoso dos Santos, e outros 13 comparsas já haviam sido presos durante a Operação Gárgula, do Departamento de Narcóticos (Denarc), cujo objetivo é combater o tráfico naquele município do Recôncavo.

Os policiais apreenderam drogas, espingardas, munições e celulares com os criminosos, que foram autuados por tráfico e associação para o tráfico e porte ilegal de arma. Eles já seguiram para o sistema prisional e uma adolescente que estava em companhia do grupo foi apreendida.

Segundo o delegado André Viana, diretor do Denarc, as investigações sobre a quadrilha de Jorge Cardoso começaram em maio deste ano e, desde a deflagração da Operação Gárgula, já foram apreendidos 53 pedras de crack, 39 papelotes de cocaína e mais uma porção da mesma droga, 13 "trouxinhas" de maconha, três rifles calibres 22, 38 e 44, um espingarda de retrocarga e outras duas de calibres 12 e 28, um revólver calibre 38, 106 munições de diversos calibres, 13 aparelhos celulares e oito pen drives.

Além dos seis traficantes capturados na última terça-feira, 16, e da prisão do líder do bando, já estão presos Mailson Soares Brandão, Anna Bárbara de Jesus Alves, Eriziane Chirlene Santos Lira Lima, Emerson dos Santos Lyra, Luiz Alberto de Jesus Lima, Adelson Santos Costa, o "Gordo", Ana Paula Correia da Silva, Romário de Aguiar Sá Barreto, o "Vô", Eduardo da Conceição Santos, o "Edu", Genivaldo Silva da Cruz, Genilson Silva da Cruz, Nivan Barbosa dos Santos, Thiago Souza da Silva e Ramon Santos Costa.

adblock ativo