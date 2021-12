Polícia desarticula quadrilha de ladrões de carros em Feira de Santana

Uma quadrilha de ladrões e receptadores de veículos foi desarticulada por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), de Feira de Santana, na segunda-feira, 10, no distrito de Humildes e nos bairros Feira VI e VII. Quatro carros foram apreendidos.

O primeiro a ser detido foi Diego Ribeiro Rozeira Araújo, flagrado com dois carros; um Hyundai HB20, preto, e um Gol Rally, branco. Diego apontou outros dois comparsas: Paulo de Angelis Almeida Carneiro e Fredson Batista Souza, como vendedores dos veículos. Os dois foram presos na localidade conhecida como Fulô, em Humildes. Eles, por sua vez, delataram um comprador, o Douglas da Silva, que estava com um Fox, prata, e um Gol, preto. Todos foram presos.

Fredson ainda apontou dois fornecedores de veículos para ele, um de carros e outro de motocicletas. Com essas informações, a polícia foi até o bairro Feira VII e prenderam Yuri Victor de Souza Bonavides, que estava com seus irmãos Robson e Ricardo Paz Teixeira, juntos com uma adolescente.

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 22, vários celulares e maconha. Ricardo e a adolescente confessaram que agiam juntos nos roubos a motos.

Em nota da Polícia Civil, o delegado André Ribeiro informou que a DRFR investiga mais pessoas envolvidas no esquema. Com exceção da menor, que foi encaminhada ao Ministério Público, todos os sete foram levados para o Presídio de Feira de Santana.

adblock ativo