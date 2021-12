Polícia desarticula ponto de tráfico no interior da Bahia

Mais de 120 porções de maconha e cocaína, três armas de fogo, 12 munições e dezenas de embalagens para acondicionar drogas, foram apreendidas na última segunda-feira, 21, no município baiano de São Félix.

De acordo com o delegado João Mateus Menezes Correia, a ação tinha como objetivo desarticular um ponto de armazenamento de drogas e armas. Aislane da Conceição Alves, de 26 anos, foi presa em flagrante durante operação e um adolescente apreendido foi encaminhado para o Ministério Público.

Investigadores da delegacia de Maragogipe também deram apoio na ação policial. O material apreendido na casa, que havia sido alugada há poucos meses no bairro do Alto da Misericórdia, será enviado para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

