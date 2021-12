Polícia desarticula comércio ilegal de munições e apreende arsenal em Canudos

Um comércio ilegal de munições foi desarticulado, na tarde de quinta-feira, 13, no município de Canudos (distante 394 km de Salvador). Além disso, um arsenal bélico foi apreendido. A ação ocorreu após denúncias anônimas, quando a polícia realizava rondas e abordagens, com o objetivo de prevenir homicídios e tráfico de drogas na região.

De acordo com informações do Acorda Cidade, o comércio ilegal estaria acontecendo em um estabelecimento comercial, no centro de Bendegó, distrito de Canudos. O local estaria vendendo munições de arma de fogo, além de material para carga e recarga de arma de fogo de diversos calibres. O proprietário não foi encontrado.

Materiais apreendidos:

- 6.900 espoletas, marca Taquari;

- 600 espoletas, CBC TUPAN;

- 11 estojos de metal CBC cal. 20 de metal vazios;

- 14 estojos de metal CBC cal. 28 de metal vazios;

- 26 estojos de metal CBC cal. 32 de metal vazios;

- 15 estojos metal CBC cal 36 de metal vazios;

- 14 cartuchos CBC cal. 32 de fábrica;

- 26 cartuchos CBC cal 26 de fábrica;

- 11 tubos de pólvora TUPAN azul;

- 21 tubos de pólvora roxa;

- 03 tubos de pólvora Faisão;

- 03 tubos de pólvora branca;

- 16 sacos de chumbo de 5 kg cada, perfazendo 80 kg;

- 84 tubos de pólvora rosa gaivota;

- 88 tubos de pólvora verde;

- 49 ouvidos para espingarda;

- 15 conjuntos de armação do cão para espingarda artesanal.

adblock ativo