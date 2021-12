Polícia desarticula bingo em Feira de Santana

Policiais militares desarticularam na tarde desta quarta-feira, 3, um bingo que funcionava em um espaço para eventos em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Dentro do estabalecimento - que funcionava na rua Castro Alves, no bairro Kalilândia - foram apreendidas 36 máquinas caça-níquel e cinco para serem montadas, além de monitores de LED, cerca de R$ 5 mil em espécie e material para a montagem da máquina. Cinco funcionários estavam no local no momento da ação, realizada pela guarnição do Tático Móvel.

A apreensão foi realizada após denúncias anônimas recebidas pela polícia. Em entrevista ao site Acorda Cidade, o tenente Aquiles, comandante da operação, afirmou que duas pessoas flagradas pelos policiais alegaram que foram contratadas para consertar as máquinas e não conheciam o proprietário do Bingo.

"O sistema é organizado. Há cozinha, comida e bebidas, e o bingo fica em um local imperceptível, com placa de aluga-se. É uma prática que dá lucro e por isso eles não desistem. Eles faturariam aproximadamente cem mil reais", afirmou.

Este já é o segundo caso, em menos de um mês, envolvendo desarticulação de bingos em Feira de Santana. No dia 13 de agosto, agentes da 64ª Companhia Indepentende de Polícia Militar (CIPM) apreenderam 32 máquinas e R$ 4.829 em um estabelecimento que funcionava clandestinamente no centro da cidade. As informações são do Acorda Cidade.

adblock ativo