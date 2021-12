Polícia desarticula bando de ladrões de carro em Conquista

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista desarticulou uma quadrilha especializada em roubo e adulteração de veículos, que vinha atuando nas regiões sul e sudoeste do estado. Após a prisão de Marcos Cândido dos Santos, de 25 anos, e Alex Carlos de Jesus Almeida, 39, outros quatro integrantes do bando já foram identificados. Eles terão as prisões preventivas solicitadas à Justiça, segundo o delegado Cléber Rocha Andrade, titular da unidade.

Na sexta-feira, 3, uma equipe de investigadores localizou uma picape S10, cabine dupla (cor azul, ano 2004, de placa JQC-7610), furtada em Itabuna, em um estacionamento na Rua Laudionor Brasil, bairro São Vicente, em Vitória da Conquista, a cerca de 512 Km de Salvador. “Pouco depois, Marcos e Alex chegaram ao local para resgatar o veículo, sendo presos em flagrante”, explicou Andrade.

A dupla, que estava a bordo de uma Parati vermelha, ano 1999, placa JML-7545, com sinais de adulteração, foi autuada em flagrante por formação de quadrilha e receptação, sendo encaminhada para o Presídio Nilton Gonçalves. A polícia apurou ainda que os carros roubados eram revendidos em Itabuna e Conquista, após terem a numeração do chassi alterada e os documentos falsificados.

adblock ativo