Polícia de Itaberaba prende homem que matou ex em São Paulo

A polícia anunciou nesta quarta-feira, 10, a prisão de Edivan de Jesus Lima, o "Sorriso", de 27 anos, acusado de matar a ex-namorada, Joelayne dos Santos. O crime aconteceu na última quinta-feira, 4, na região metropolitana de São Paulo, e o acusado foi preso dois dias depois, na cidade baiana de Itaberaba.

O anúncio da prisão foi feito pelo delegado Marcus Aessandro Araújo, da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do interior (Coorpin), de Itaberaba, para onde Edivan foi na madrugada do sábado, 6, com o objetivo de encontrar a mãe, Maria das Graças de Jesus, e se esconder em sua casa.

Sorriso e Joelayne, chamada de Nany, namoraram por quase três meses. Cansada das crises de ciúmes dele, a vítima terminou o relacionamento, o que motivou o crime. O jovem de 27 anos matou a ex com 10 golpes de faca e depois fugiu para a Bahia.

Edivan está custodiado na 12ª Coorpin e aguarda decisão da Justiça para ser transferido a São Paulo.

