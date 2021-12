Polícia de Feira de Santana apreende 145 kg de maconha

A polícia de Feira de Santana, a 109 km de Salvador, prendeu o casal Álvaro Neri Conceição, de 47 anos, e Jane Freitas da Silva, de 40, que foram flagrados com 145 quilos de maconha.

A apreensão da droga foi realizada por investigadores da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) na última quinta-feira, 1º, mas o caso foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda, 5.

Segundo denúncias recebidas pela polícia, Álvaro transportava droga de Juazeiro para Feira em um veículo modelo Bora, de cor preto, placa JRP 8332.

Na noite de terça, 30, uma equipe da DTE foi à casa do traficante, que conseguiu fugir, mas foi preso no loteamento Parque Sabiá. Ele indicou o esconderijo da droga, que ficava no fundo falso de um guarda-roupa, onde estavam 130 quilos de maconha.

Na primeira casa, onde a mulher do acusado foi presa, foram encontrados 15 quilos da droga, uma pistola calibre 380, dois carregadores e munição, além de uma balança de precisão, uma prensa e um Corolla branco, placa OKI 5099.

