Polícia cumpre mandados de prisão em Nazaré

Uma operação conjunta entre as policiais Civil e Militar cumpre mandados de prisão na cidade de Nazaré (a 216 quilômetros de Salvador), na manhã desta terça-feira, 18.

Conforme o site Voz da Bahia, a polícia usa motocicletas, veículos, barcos e até mesmo helicóptero, além de um grande número de policiais para evitar a fuga dos investigados.

Inicialmente, os policiais estavam concentrados no bairro da Katiara, que é conhecido por possuir facções criminosas que causam terror na região.

De acordo com a Polícia Civil, prisões e apreensões já foram realizadas, porém o número, além dos detalhes, só serão informados após o término da operação.

No início da operação, alguns comerciantes fecharam os estabelecimentos, mas as lojas já foram reabertas. As escolas da cidade, no entanto, cancelaram as aulas.

Um helicóptero está sendo usado na operação (Foto: Reprodução | Site Voz da Bahia)

