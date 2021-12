Polícia cumpre mandados de prisão de homicidas durante 'Operação Leide'

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira, 27, a 2º etapa da 'Operação Leide', para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra homicidas nas cidades de Senhor do Bonfim, Filadélfia, Capim Grosso e Ponto Novo.

A equipe cumpriu no sistema prisional, o mandado de prisão de Valdeir dos Santos Souza, o “Diogo de Capim Grosso”, por envolvimento em duplo homicídio, ocorrido em abril deste ano, em Filadélfia. A polícia ainda procura um suspeito, identificado como "Marcelinho", que também participou do crime.

Os agentes prenderam Sidnei Silva de Jesus, o “Thaca”, que teve a prisão preventiva cumprida na cidade de Filadelfia, por envolvido na tentativa de homicídio de Edriane Malaquias Aquino, ocorrida no dia 30 de março. Leide Gama da Silva, conhecida como Leda ou Galega, também participou do crime e já estava presa. Ela teve o mandado cumprido no presídio de Juazeiro.

