Polícia confirma que corpo encontrado na BA é de menino morto pelo pai no DF

O corpo encontrado no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, é do garoto Bernardo da Silva Marques Osório, de 1 ano e 11 meses, morto pelo pai Paulo Roberto Osório no Distrito Federal. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Distrito Federal na noite deste sábado, 7, após exames feitos pelo Instituto de Pesquisa de DNA Forense (IPDNA).

De acordo com a polícia, Paulo Osório sequestrou o menino quando este ainda se encontrava na creche, no dia 29 de novembro. Ao deixar o local, teria dado ao filho um copo com suco de uva contendo três comprimidos de um remédio para insônia. O acusado também teria mentido, durante depoimento, sobre a localidade em que teria deixado o garoto.

No interrogatório, o homem afirmou que o menino estava dormindo e que a intenção dele era seguir até a Bahia e ficar alguns dias com o filho para dar um “susto” na mãe dele, a advogada Tatiana da Silva Marques, 30.

Segundo informações do Correio Braziliense, com a confirmação, o corpo de Bernardo será transferido do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itaberaba para o DF, onde será enterrado.

