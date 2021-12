Polícia conclui inquérito sobre morte de sindicalista em Central

A Polícia Civil concluiu e encaminhou ao Ministério Público (MP-BA), nesta segunda-feira, 4, o inquérito que apurava o homicídio do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Central, Aroldo Pereira de Souza, ocorrido no dia 8 de novembro do ano passado, no povoado de Larguinha, em Central.

De acordo com o delegado Michael Alves, titular da Delegacia Territorial (DT), de Central, durante as investigações, foram feitas perícias e colhidos dezenas de depoimentos, até o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão dos autores. Sandra Ferreira da Rocha e o sobrinho Leandro Ferreira Rocha, apontados como mandante e executor do crime, respectivamente, já estão presos.

Sandra teve a prisão temporária cumprida no último dia 28. Já o sobrinho da vítima havia sido preso 13 dias após o crime. Tia e sobrinho eram sindicalizados e Sandra almejava a presidência do sindicato. Aroldo sofreu uma emboscada e foi morto quando voltava para a roça onde morava.

