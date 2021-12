Polícia conclui inquérito de rebelião que matou 9 em Feira

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigou os nove assassinatos ocorridos durante uma rebelião no mês de maio no Conjunto Penal de Feira de Santana, a 109 km de Salvador. De acordo com a 1ª Coordenadoria de Polícia Civil, foram expedidos 19 mandados de prisão.

Ainda de acordo com a PC, as investigações apontaram que Ronilson Oliveira de Jesus, também conhecido como 'Rafael', foi o mandante dos homicídios. Mesmo fora do presídio, Rafael, teria ordenado que seus comparsas presos matassem detentos de outra facção liderada pelo presidiário conhecido como 'Deraldinho', também assassinado durante a rebelião.

Segundo a polícia, o motivo seria a disputa pelo tráfico de drogas que existe no presídio.

A polícia continua investigando e fazendo diligências para prender 'Rafael' e descobrir como as armas de fogo entraram na unidade prisional.

O caso

Os crimes ocorreram durante rebelião iniciada no dia 24 de maio, durante o horário de visitas. Familiares dos presos foram feitos reféns.

O motim foi encerrado na manhã do dia 25, com a liberação das pessoas, que passaram a noite dentro do conjunto penal.

Durante uma perícia e vistorias no presídio a polícia apreendeu dois revólveres e uma pistola, além de diversas armas brancas.

Durante as negociações o grupo pediu a presença da imprensa, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Feira de Santana no local.

