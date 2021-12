Polícia Civil para por 72h a partir desta quarta-feira

A Polícia Civil da Bahia vai paralisar as atividades a partir desta quarta-feira, 20, em protesto que vai durar 72h. O anúncio oficial foi feito pelo sindicato da categoria (Sindpoc) no dia 12 de janeiro.

No comunicado, o Sindpoc informou que haverá nova paralisação nos dias 1º, 2 e 3 de fevereiro. "Os trabalhadores estão cansados do 'pouco caso' do governo, em não sentar para avaliar e dar uma resposta às nossas pautas", disse o presidente, Marcos Maurício.

Dentre as reinvindicações, estão reestruturação salarial; reforma e construção de unidades; nomeação, posse e designação dos Concursados 2013, 2014 e 1997; valor da escala extra do Carnaval 2016; diminuição do percentual de mensalidade do Planserv para os agregados dos associados; manutenção do convênio do programa de habitação do Servidor Público - CONDER.

Será realizada um assembleia na quarta, às 9h, em frente ao edifício sede da Polícia Civil, na Praça da Piedade. Na reunião, os profissionais farão a entrega simbólica das armas e da carteira funcional.

