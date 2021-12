Polícia Civil para atividades por 24h nesta quarta-feira

Os policiais civis da Bahia irão paralisar as atividades por 24h a partir das 8h desta quarta-feira, 16. Durante o período será mantido 30% do efetivo trabalhando no atendimento para prisão em flagrante, levantamento cadavérico, crimes contra a criança e contra a vida.



A decisão foi aprovada pela categoria na tarde de segunda-feira, 14, durante assembleia promovida pelo Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (Sindpoc).

Os servidores ficaram indignados com a aprovação do Projeto de Lei que define o reajuste dos funcionários do Estado parcelado em duas vezes e decidiram intensificar a mobilização. Na manhã desta quarta, 16, os trabalhadores devem se reunir em assembleia no Ginásio de Esportes do Sindicato dos Bancários (na Ladeira dos Aflitos) para discutir uma possível greve geral.



Representantes de outras categorias, como APLB (Sindicato dos Trabalhadores em Educação), ASMOEB (Associação dos Motoristas Oficiais do Estado da Bahia), SINTEST (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau), SINSPEB (Sindicato dos Servidores Penitenciários), SINDSAÚDE (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde), SINPOJUD (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário), SINDETRAN (Sindicato dos Servidores do Detran), entre outros, também devem participar da reunião.

