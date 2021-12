Polícia Civil nega toque de recolher em Maragojipe

A Polícia Civil de Maragojipe (a 133 km de Salvador), no Recôncavo baiano, negou que as ruas da cidade tenham sido alvo de tiros disparados por bandidos, desde a noite da última terça-feira, 14, como foi denunciado por moradores.

Segundo afirmou o delegado titular da cidade, Adeilton Pereira, um suposto toque de recolher que teria sido ordenado por bandidos não está acontecendo.

"Isso é boato. Houve uma troca de tiros entre duas facções rivais após um homicídio, ocorrido semana passada e, a partir daí, os próprios bandidos estão usando as redes sociais para fazer ameaças entre as facções. Não há toque de recolher na cidade", garantiu o delegado.

Mesmo assim, a cidade recebeu reforço de equipes do Pelotão Tático Operacional da 27ª Companhia Independente da Policia Militar (CIPM), de Cruz das Almas.

Segundo o delegado, a polícia reforçou as equipes para intensificar os trabalhos de investigação e atuar em conjunto com a Polícia Militar, que também reforçou o efetivo no município.

"A briga maior é nas redes sociais. Eles ficam divulgando que vão invadir e, por precaução, reforçamos o policiamento", disse Pereira.

Provável legenda: A cidade recebeu reforço de equipes do Pelotão Tático Operacional da 27ª CIPM do município de Cruz das Almas

