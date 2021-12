Polícia Civil já tem pista de suspeito de matar escrivão em Camacan

A Polícia Civil divulgou, na manhã desta quarta-feira, 25, que já tem informações sobre o suspeito de ter matado o escrivão José Carlos Teixeira, assassinado nesta quarta-feira, 25, na região de Camacan (a 525 quilômetros de Salvador). O policial foi encontrado com marcas de tiros, às margens da BR-101, nesta manhã.

Cerca de 50 policiais civis de Salvador, Itabuna e Ilhéus estão no local do crime investigando o que teria ocorrido. Teixeira trabalhava na Delegacia Territorial (DT) do município de Jussari, distante 45 quilômetros do local onde o corpo foi localizado.

Em nota, o delegado-geral da Polícia Civil, Bernadino Brito, lamentou a morte do policial. "Estamos solidários e à disposição da família deste nosso valoroso servidor. Determinei imediatamente o reforço do efetivo na região e as ações de inteligência já foram iniciadas pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP)”.

Informações sobre o caso devem ser enviadas por meio do número 181 (Disque Denúncia do interior). Somente neste ano, sete policiais foram mortos (seis da Polícia Militar e um da Polícia Civil).

adblock ativo