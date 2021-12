Polícia civil desarticula quadrilha no munícipio de Brumado

A polícia civil do município de Brumado prendeu na manhã desta terça-feira, 22, três jovens - cujos nomes não foram divulgados - e um menor travesti. De acordo com a polícia, o grupo atuava no Bairro Urbis III embalando drogas dentro da casa de um dos envolvidos. Segundo informações do delegado Leonardo Rabello, a ação dos bandidos era comandada por Franciele de Jesus, 22 anos, que já está em poder da justiça.

Junto com a quadrilha, foram encontradas embalagens para drogas, três cartuchos de arma de fogo - dois de 9 mm e um de 38 - uma balança de precisão, uma lâmina, centenas de pedrinhas de crack e um pedaço maior do mesmo entorpecente. O delegado disse ainda que os traficantes estão aliciando menores e mulheres, pois, a princípio, os mesmos não despertam suspeita. O material foi apresentado na delegacia, onde foi lavrado o flagrante por associação ao tráfico e porte de munição de arma de fogo.

