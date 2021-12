Polícia Civil apreende 300kg de maconha em Conquista

A Polícia Civil apreendeu 300kg de maconha nesta sexta-feira, 9, no sítio do encarregado de produção José Antônio Yamaguti Amorim, o Toninho ou Toni, de 52 anos, em Vitória da Conquista.

Centenas de tabletes de maconha, pesando um total de 300 quilos, foram apreendidos, nesta sexta-feira, 9 no sítio do encarregado de produção José Antônio Yamaguti Amorim, o Toninho ou Toni, de 52 anos, durante uma operação deflagrada pelo Núcleo de Tóxicos e Entorpecentes (NTE), da Delegacia de Homicídios (DH), de Vitória da Conquista.

De acordo com o delegado Neuberto Costa, titular da DH/Conquista, Toninho foi flagrado pela equipe da unidade especializada transportando parte da droga num veículo, no bairro Senhoria Cairo, em Conquista. Na sequência, os policiais seguiram até o sítio do traficante, na região da Lagoa das Flores.

Na propriedade, os policiais encontraram centenas de tabletes de maconha armazenados num depósito. Conduzido para a delegacia, Toninho confessou ser o responsável pela guarda e distribuição da droga para vários traficantes da região. Além da maconha, duas balanças, embalagens e dois veículos, sendo um Peugeot e uma picape S10, utilizados no tráfico de drogas, foram apreendidos.

José Antônio, que já possuía antecedentes por agressão à mulher, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado ao Presídio Nilton Gonçalves, em Conquista.

