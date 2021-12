Polícia cerca agência dos Correios em Ubaitaba, libera reféns e prende assaltantes

Quinze pessoas foram feitas reféns durante um assalto a uma agência dos Correios na cidade de Ubaitaba, a 379 km de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 5. A Polícia Militar (PM) foi alertada por volta das 10h e ao chegar ao local conseguiu prender três suspeitos do assalto e liberar os reféns.

De acordo com a PM, equipes da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas, por meio do Centro Integrado de Comunicação (Cicom). Ao identificarem que o roubo estava em andamento, os policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da unidade fizeram o cerco à agência e conseguiram render os três criminosos, além de liberar os 15 clientes que estavam no local.

A PM informou ainda que um dos comparsas da quadrilha, que aguardava o grupo na porta dos Correios, conseguiu fugir em um veículo Gol da cor prata, quando avistou chegada da polícia.

Com o trio foram apreendidas três armas de fogo: uma pistola 380, uma pistola calibre .40 e um revólver calibre 38. Os três criminosos, com idades 20, 23 e 27 anos, são de Salvador e dois já tinham passagem por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, divulgou a PM.

As armas de fogo e os três homens estão sendo encaminhados para a Polícia Federal (PF) em Ilhéus, no sul do estado.

