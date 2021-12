Polícia captura três foragidos em Feira de Santana

Policiais da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira) prendeu nesta quarta-feira, 28, três detentos que foram beneficiados com saídas temporárias e não voltaram ao presídio de Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

De acordo com o delegado João Uzzum, responsável pela Coorpin de Feira, a Vara de Execuções Penais daquela Comarca listou que, nos últimos quatro anos, 64 presos não retornaram ao presídio depois de saídas no Dia dos Pais e no Natal. Nos últimos 15 dias, porém, graças à Operação Final de Ano em Paz, nove foragidos foram recapturados. Os policiais constataram também que outros cinco estavam mortos e três desaparecidos.

Nesta manhã, os policiais prenderam Valdésio Carvalho Guimarães, que tinha mandado de prisão da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, Alexandre dos Santos Fernandes, que estava escondido na Pousada Familiar, no centro de Feira, com mandado de prisão expedido pela Comarca de Feira, e Vando Oliveira de Pinho, preso em flagrante com 19 pinos de cocaína.

Os policiais se dirigiram também à localidade do Bem-te-vi e ao bairro Portelinha para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Comarca de Feira, contra o traficante Felipe Suzarte da Silva, apontado por investigações como um dos líderes do tráfico de drogas naquelas regiões.

Depois de entrarem no imóvel, um ponto de venda de drogas, os policiais foram recebidos a tiros. Houve confronto e Felipe foi baleado, sendo socorrido ao hospital , onde não resistiu aos ferimentos e morreu. No local, que fica defronte a uma escola municipal, foram apreendidos um revólver calibre 38 e três quilos de maconha, divididos em tijolos compactados.

A Operação contou com 40 policiais, lotados na 1ª Coorpin e suas delegacias: 2ª DT, DRFR, DTE, Decarga, DAI e DEAM.

