Polícia captura suspeitos de assassinar sargento em Juazeiro

Eriscleiton Siqueira Ferreira, 19 anos, foi preso nesta quarta-feira, 27, após ser apontado pela polícia como principal suspeito do assassinato do sargento da reserva da Polícia Militar, Givaldo Araújo Almeida em Juazeiro (a 553 quilômetros de Salvador). O homem foi localizado pelas equipes da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro) e Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, apoiadas pelas polícias Militar e Civil de Pernambuco, escondido em um imóvel localizado no município de Petrolina.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a polícia localizou o suspeito após ter acesso as gravações de segurança, no momento em que Breno Mendes, Israel Alves de Lima e um adolescente furtam uma motocicleta Yamaha YBR Factor, placa KGG 3459.

Ainda segundo o órgão, os suspeitos confessaram em depoimento que a moto foi entregue a Eriscleiton, que além de efetuar assaltos na região, matou o sargento que tentou impedir o roubo de uma grande quantia transportada por uma comerciante da região.

Filipe Santos Figueira e Marcos Antônio Souza da Silva Lopes, também foram presos em flagrante por acolher e omitir o foragido no imóvel onde moravam. No local foram apreendidos um revólver de calibre 38 e munições. O trio foi apresentado na Delegacia Territorial de Juazeiro.

