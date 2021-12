Polícia caça golpista de compra de automóveis em Eunápolis

A polícia está à procura, em Eunápolis, sul do Estado, de um homem que está aplicando golpes em pessoas interessadas em vender seus veículos.

Segundo a Polícia Civil, o golpe ocorre quando o estelionatário se apresenta para comprar o veículo anunciado. Em seguida, ele realiza um depósito, por meio de um caixa eletrônico, na conta da vítima no valor combinado, utilizando um envelope vazio ou contendo um cheque roubado.

No desdobramento do golpe, ele informa ao dono do automóvel já ter efetuado o depósito. Ao consultar o saldo da conta, a vítima acredita ter recebido o dinheiro e se dirige até o cartório, juntamente com o golpista, para a assinatura do DUT, autorizando a transferência do veículo.

