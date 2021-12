Polícia busca pistas de assassinato de advogada em Feira de Santana

A Polícia Civil e a Superintendência de Inteligência (SI) ainda buscam pistas do assassinato da advogada Sílvia da Silva Carvalho. Ela foi executada na terça-feira, 26, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as equipes investigam se o crime tem elação com o exercício da profissão dela e monitoram um texto viralizado nas redes sociais com uma lista de nomes de outros possíveis advogados marcados para morrer.

Ainda de acordo com a SSP, as informações preliminares apontam que Sílvia prestava atendimentos para supostos traficantes de drogas da cidade de Feira de Santana e que poderia ter diso morta pelos suspeitos após algum desentendimento.

Informações que auxiliem nas investigações podem ser feitas por meio dos telefones 190 e 181 (Disque Denúncia do Interior)

