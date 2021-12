Polícia busca homem que causou acidente com morte na BR-101

Está sendo procurado pela polícia o microempresário Fernando Ferreira Monteiro, 32 anos, que, na manhã desta sexta-feira, 13, dirigia o Corsa de placa JPS 6596 na BR 101, no trecho urbano de Eunápolis (643 km de Salvador), extremo sul baiano, quando o veículo chocou-se com uma moto de placa NTH 4749. No acidente, Roberto Araújo dos Santos, 37, que pilotava a moto, morreu.



Fernando, morador do bairro Juca Rosa, estava com a namorada Joelma Rodrigues de Correia no momento do acidente e fugiu do local sem prestar socorro à vítima. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fernando não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), assim como o dono do Corsa, Marcelo de Lima de Lima, que não foi localizado pela reportagem de A TARDE.

Segundo a PRF, Fernando pode ser indiciado por homicídio culposo e pagar multa por dirigir sem CNH, além de responder criminalmente por negar socorro à vítima.

Com a colisão, são contabilizados 110 acidentes ocorridos em 2010 no trecho urbano da BR-101, em Eunápolis, com três mortos e 38 feridos. De acordo com o inspetor da PRF, Cláudio Santos, é o trecho de 10 km da BR-101 baiana que mais registra acidentes no Estado. O corpo de Roberto Araújo está sendo velado na Igreja Santo Antônio, no bairro Gusmão. O sepultamento será neste sábado, 14.

