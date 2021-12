Polícia baiana prende um dos mais procurados do Ceará

A polícia baiana capturou na quarta-feira, 17, Francisco Osivaldo da Silva Sousa, 29 anos, um dos mais perigosos assaltantes de banco e pistoleiro do nordeste brasileiro. A prisão foi realizada no bairro Bandeirantes, em Barreiras (a 863 Km de Salvador), durante operação da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin/Barreiras) e unidades da PM.

Osivaldo é um dos procurados do Ceará mais perigosos. Ele possui diversas passagens pela polícia pelo crime de homicídio, ao menos 18 casos; roubo de instituições financeiras, tráfico de drogas, formação de quadrilha, porte ilegal de arma, entre outros delitos.

Os policiais encontraram Osivaldo em um bar. Ele apresentou uma identidade falsa. Outros três homens estavam com o procurado e também foram presos. Entre eles, dois baianos (ambos com passagens pela polícia por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma) e um natural do Rio Grande do Norte.

Mais de 40 policiais

Mais informações sobre o potiguar estão sendo buscadas com a polícia local. "Estamos sempre promovendo grandes operações na região para combater os homicídios e as ações de quadrilhas especializadas em roubos a bancos e tráfico de drogas", contou o coordenador da 11ª Coorpin, delegado Rivaldo Luz.

Aproximadamente 40 policiais, com o suporte de quinze viaturas, participaram da ação. "Temos fortes indícios de que Osivaldo participou de roubos e homicídios na nossa região. Trabalharemos incansavelmente para coibir a atuação desses criminosos na Bahia", afirmou o delegado. A polícia do Ceará também ajudou na operação.

