Polícia baiana prende suspeito de matar 18 pessoas

Apontado pela polícia cearense como um dos mais perigosos assaltantes de banco do Nordeste, Francisco Osivaldo da Silva Sousa, 29 anos, foi preso pela polícia baiana no bairro Bandeirantes, no município de Barreiras (cidade no oeste do estado, a 870 km de Salvador). A prisão ocorreu durante operação realizada pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin/Barreiras) e unidades da PM na quarta-feira ,17.

Francisco possui diversas passagens pela polícia pelas práticas de 18 homicídios, roubo a instituições financeiras, tráfico de drogas, formação de quadrilha, porte ilegal de arma, entre outros delitos.

Com identidade falsa, Francisco estava em um bar acompanhado de outros três homens, que também foram presos. No grupo estavam dois baianos - ambos com passagens pela polícia por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma - e um natural do Rio Grande do Norte.

