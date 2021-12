Polícia baiana prende acusado de matar companheiro em Manaus

A polícia baiana prendeu um homem acusado de matar seu companheiro em Manaus, no Amazonas. De acordo com o delegado Delmar Araújo Bittencourt, de Porto Seguro (BA), Gilson Silva do Carmo, de 27 anos, matou Cláudio Rodrigues de Lima em 22 de setembro de 2012. Gilson estava morando no extremo sul da Bahia após fugir de Manaus.

Depois de preso, ele confessou o crime e disse onde ocultou o corpo da vítima, de acordo com o site Radar 64. O motivo do homicídio não foi revelado. Outro homem, que teria participado do assassinato, está preso em Manaus.

