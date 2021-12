Polícia baiana já conta com simulador de ocorrências

O Carnaval de Salvador de 2017 será o primeiro grande evento alvo do simulador de ocorrências adquirido pela Secretaria da Segurança Pública. O programa, instalado no Centro de Operações e Inteligência da SSP, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), permitirá realizar simulações como as feitas para os jogos olímpicos.

A diferença é que os agentes envolvidos não precisam ir até o local. “É tipo um jogo que você vai alimentando com o quantitativo de viaturas, multidão, trio elétrico. Aí, simula uma briga generalizada, um tiro, um atentado”, detalhou o coordenador de operações do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), o major PM Paulo Roberto.

A ideia é que todos os agentes públicos que estarão nos eventos – sejam federais, estaduais ou municipais – participem da simulação. Ela será alimentada por um especialista e fornecerá conhecimentos sobre a forma de agir em situações de crises, além de avaliar contingente e equipamentos empregados.

Informações como localização geográfica do fato, efetivo e armamento são inseridas no banco de dados do sistema. Assim, o programa poderá apontar, por exemplo, qual deve ser o isolamento do local, as rotas de entrada e saída, entre outros aspectos. “A simulação é feita antes do evento para treinarmos no caso de situações de crises. Ela vai ajudar na tomada de decisões”, afirmou Paulo Roberto.

Tecnologia vai possibilitar que agentes sejam treinados sem precisar ir até o local

Redução de custos

A ferramenta, de acordo com o major, possibilitará uma redução de custos, já que os agentes não precisarão ir, por exemplo, para a Arena Fonte Nova para encenar um atentado, e uma menor interferência na rotina da cidade.

Ainda de acordo com o militar, o Exército Brasileiro já utiliza o simulador de ocorrências há dois anos. A SSP divulgou que a polícia baiana é a primeira do país a utilizá-lo. “A empresa que nos forneceu o programa foi que nos informou que seríamos os primeiros a usar. É um software inteligente – 100% de confiabilidade”, acrescentou.

Adaptação

Para ser utilizado pela SSP, o programa, que faz parte do Sistema de Gestão de Informação e Inteligência, teve que sofrer 20 adaptações. “A gente ainda não usou. Estamos trabalhando para fazer a primeira simulação que é a do Carnaval”, contou Paulo Roberto. O major não soube informar o prazo para que a simulação seja feita e diz que deverá ser apresentada à imprensa.

A intenção da secretaria é que o simulador seja utilizado em todos os grandes eventos e, disse o major, “futuramente” em ocorrências do dia a dia, como manifestações, festas de largo, entre outras. Ele também não soube informar o prazo para que a ampliação do uso.

“Estamos colocando a polícia baiana para caminhar lado a lado com o que se usa de mais moderno no mundo em situações de grandes ocorrências. O sistema faz parte do investimento, feito pelo governo do estado, no Centro de Operações e Inteligência da SSP e em equipamentos”, ressaltou, em nota, o secretário Maurício Barbosa.

Especialista em segurança, o professor Carlos Costa Gomes, coordenador do Observatório de Segurança Pública da Bahia, disse que ainda não conhece o simulador adquirido pela SSP-BA, mas ressaltou a importância da utilização desses programas em países como os Estados Unidos.

“Nos países mais avançados, o policial só vai para a rua, nas cidades violentas, depois de passar pelo simulador. Não é um treinamento simplesmente. Ele mostra a situação onde o policial avalia se deve ou não usar a arma de fogo por exemplo”, afirmou.

adblock ativo