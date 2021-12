Polícia apura morte de empresário em tiroteio entre ciganos

Um conflito armado entre ciganos na noite de domingo, 1º, originou os disparos que acabaram matando um empresário e ferindo seu filho e sua nora dentro do condomínio Planeta Água, em Barra do Jacuípe, no Litoral Norte.

Segundo a polícia, as vítimas não estavam envolvidas na confusão e saíam de carro da casa de um amigo, onde foram passar o feriado, mas acabaram baleadas.

Ademir Martins dos Santos, de 69 anos, não resistiu aos disparos no tórax; seu filho Walace Santos e a mulher Roberta de Oliveira dos Anjos foram atingidos nos braços e nas pernas.

Suspeito

Walace passou por cirurgia e está internado em um hospital particular, enquanto Roberta já recebeu alta. De acordo com a titular da 26ª DT (em Vila de Abrantes), Maria Danielle Monteiro, os suspeitos são três ciganos que atiraram contra um grupo rival e acabou acertando as vítimas que passavam em um VW Gol de cor prata (placa OKR 1480).

"Os baleados eram visitantes e já estavam indo embora na hora da situação. A vítima (Ademir) não cometeu nenhum ato que pudesse motivar uma reação", sustentou a delegada.

Confusão é comum

O crime ocorreu na Quadra 6, onde moram vários ciganos, segundo Maria Danielle. "Chegam várias notícias de confusão entre ciganos no condomínio, mas eles não registram queixa. Nos últimos dois anos, é a primeira ocorrência com morte no local", conta a titular da 26ª DT.

Ainda de acordo com a delegada, não se sabe se os suspeitos de fazer os disparos moram no Planeta Água. Na manhã desta terça-feira, 3, o clima era de aparente tranquilidade no local do crime. As ruas estavam desertas. Funcionários consultados pela equipe de reportagem disseram não ter visto nada e demonstraram medo em falar sobre o assassinato da noite anterior.

adblock ativo