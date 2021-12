Polícia apura fuga de 38 presos da delegacia de Barreiras

A fuga de 38 presos do Complexo Policial de Barreiras, na madrugada desta segunda-feira, 15, está sendo investigada pelo delegado Joaquim Rodrigues e sua equipe. Entre os fugitivos estão homicidas, assaltantes, latrocidas e traficantes de drogas.

Segundo a polícia, os presos saíram por um buraco, com cerca de 35 centímetros de diâmetro, na parte superior da cela de número quatro. Logo após, os presos teriam descido por uma parede externa de sete metros com uma corda de lençóis, mais conhecida como Tereza. Do pátio externo, os fugitivos pularam para a rua escalando o muro.

De acordo com o delegado Arnaldo Monte, que estava de plantão na delegacia, a fuga foi silenciosa e só foi percebida por moradores das ruas próximas do complexo que ligaram para a Policia Militar avisando que homens, com aparência suspeita, estavam correndo pela rua, vindos da direção do complexo.

As grades de seis celas foram serradas e uma das portas foi arrancada para servir de rampa, auxiliando no acesso à parte superior, onde os fugitivos arrebentaram a cerca elétrica para descer.

Conforme a perita do Departamento de Policia Técnica, Sandra Tosta, marcas de sangue foram encontradas na parte superior da carceragem, o que denota que alguns dos fugitivos se machucaram, provavelmente ao passar no buraco da coluna de concreto que é considerado pequeno para dar passagem a pessoas adultas.

