Polícia apura crime em área da prefeitura de Dias D’Ávila

Investigações feitas pela 25ª DT (Dias D’Ávila) indicam que o assassinato de Licelma Leonor Ramos Franco, de 36 anos, foi motivado pelo envolvimento dela com o tráfico de drogas. Dois homens suspeitos de serem os autores do homicídio foram presos, na tarde de ontem, em operação conjunta entre policiais da 25ª DT e da 36ª CIPM (Dias D’Ávila).

“Dentro do sutiã dela foram encontradas 15 de pedras de crack e uma porção de cocaína. Ele vendia na (região da) prefeitura.”, afirmou o delegado Vitor Eça, titular da 25ª DT.

Licelma foi executada com, ao menos, um tiro de calibre 12 no rosto, por volta das 19h45 de domingo, 15, na rampa que liga o estacionamento à sede da prefeitura, centro da cidade. Ela tentou fugir dos dois homens que a perseguiam a pé. O corpo dela foi encontrado com o rosto completamente desfigurado.

Maxwell Alves e Luiz Felipe Coelho Silveira, o Índio, ambos de 18 anos - investigados por envolvimento com tráfico de drogas e omicídios -, são apontados pela polícia como autores do assassinato. “Há indícios de que eles são os autores do homicídio de Licelma, saímos em diligência e conseguimos localizá-los”, disse o delegado.

