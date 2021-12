Polícia apresenta suspeitos de matar e estuprar mulher

A polícia apresentou nesta sexta-feira, 26, dois homens suspeitos de matar e estuprar uma mulher e violentar e agredir a amiga dela. O crime aconteceu em 26 de abril em Buraquinho, em Lauro de Freitas.

De acordo com a Polícia Civil, Romário Santana da Silva, conhecido como "Romarinho" ou "Marola", e Jeferson Jesus Carvalho, o "Leôncio" ou "Negão", atacaram as duas jovens em um terreno abandonado na rua Carlos Conceições. Eles também tentaram matar a amiga de Ingrid, que continua internada.

O delegado Joelson Reis, titular da 23ª Delegacia Territorial (DT), em Lauro de Freitas, já encaminhou à Justiça o inquérito que investiga os crimes.

Um adolescente de 17 anos, que também participou dos crimes, encontra-se internado provisoriamente na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (CASE), em Salvador.

Romário está custodiado desde 26 de maio, depois de ter o mandado de prisão cumprido pela 23ª DT. Jeferson foi preso, em 8 de junho, por policiais da 34ª DT/Portão, por tráfico de drogas e porte de arma. Na delegacia, foi constatado que tinha mandado de prisão em aberto pelos estupros na praia de Buraquinho.

Um quarto envolvido, o traficante Jackson Santana da Silva, o "Babidi", apontado como um dos líderes do tráfico, em Lauro de Freitas, e mandante da morte de Ingrid, teve mandado de prisão cumprido na Unidade Especial Disciplinar (UED), no Complexo Prisional da Mata Escura, onde cumpre pena.





Segundo o titular da 23ª DT, as investigações apontaram que Romário e Ingrid tiveram um relacionamento amoroso, até que ela o trocou por um integrante de uma quadrilha rival. Romário levou o fato ao conhecimento de Jackson e o líder da quadrilha ordenou aos comparsas que executassem Ingrid.

No dia do crime, Ingrid e Nayara estavam numa via pública, em Portão, quando foram abordadas por Romário, Jeferson e o adolescente. Sob a mira de uma pistola 380 e um revólver calibre 38, elas foram obrigadas a entrar num veículo, que as levou até Buraquinho, onde acabaram agredidas, informou a Polícia Civil.

