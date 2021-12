Polícia apresenta suspeito de matar cobrador em Lauro

O suspeito de ter cometido o assassinato do cobrador Djanilson Miranda dos Reis, 35, na última terça-feira, 2, foi apresentado na manhã desta segunda-feira, 8, em coletiva à imprensa no prédio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), localizado no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

De acordo com a SSP, Ânderson Nunes dos Santos, 33, conhecido como "Buda", disse que entrou no primeiro coletivo que avistou e tinha o objetivo de conseguir dinheiro para comprar droga, já que é viciado em crack. Ele também é fugitivo da colônia penal Lafayete Coutinho, onde cumpria pena em regime aberto pelas práticas de roubo e furto.

"Nós o capturamos após 48 horas de o fato ter ocorrido. Por determinação do delegado-geral, Bernardino Brito, colocamos todo nosso efetivo nesse caso", disse o coordenador do Grupo de Repressão a Roubos em Coletivos (Gercc), delegado José Nélis Araújo.

"Nossos setores operacionais e de inteligência trocaram informações e conseguimos rapidamente tirar de circulação esse criminoso", destacou o comandante da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (81ª CIPM/Itinga), major Elsimar Leão. O major também ressaltou a integração das unidades envolvidas na elucidação e prisão de Buda.

Integrantes do Gerrc, da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (Itinga) e da Operação Gêmeos participaram da ação.

Foto: Divulgação | SSP

