Polícia apresenta integrantes de rede de tráfico de drogas em Eunápolis

Cinco homens e uma mulher foram apresentados pela Polícia Civil baiana na manhã desta terça-feira, 10, em Eunápolis, a 643 km de Salvador, no extremo sul da Bahia. Com os acusados que, de acordo com a polícia, são integrantes de uma rede de tráfico de drogas da região, foram encontrados R$ 16,5 mil em dinheiro e pouco mais de quatro quilos de crack.

As prisões da Operação Vértice ocorreram durante a tarde desta segunda-feira, 9, em Porto Seguro, onde dois deles - vindos de São Paulo - estavam hospedados em um hotel, na Avenida Navegantes, com a droga. No momento da prisão, traficantes locais levavam o dinheiro para pagamento da compra de entorpecentes.

Segundo a Polícia, um dos traficantes paulistas, Wéslei Felipe Alves, 26 anos, tentou resistir à prisão e foi atingido com um tiro no pé direito. O colega dele, Isaias Francisco Pereira, 31 anos, foi preso num quarto do hotel onde estava escondida a droga.

Os outros quatro integrantes da quadrilha detidos pelos policiais são Darles Rocha da Silva, 28 anos; Wagno Santos Porto, 26 anos; Edimarie Rocha da Silva, 24 anos; e Ruiclaudio Bonfim da Silva, 26 anos.

Único dos acusados a falar com a imprensa, Wagno, que já esteve preso em 2006 também por tráfico de drogas, se defendeu das acusações. "Fui preso injustamente. Eu fui lá para vender um carro, pois sou corretor, compro carro mais barato para vender mais caro e vivo disso. Não sou traficante", afirmou.

De acordo com o delegado coordenador da 23ª Coordenadoria de Polícia do Interior, Evy Paternostro, todos os envolvidos serão indiciados por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

adblock ativo